基隆市田徑場重建工程延宕，基隆市市長林右昌26日受訪時表示，該工程廠商執行不力，市府將啟動解約程序，重新招標，並將廠商移送公共工程委員會，列入黑名單。

基隆市田徑場去年2月拆除重建，但工程一再延宕，基隆市立體育場長葉雅琦表示，廠商有很多契約文件未提報，目前已進入催告程序，主要是限期提送趕工計畫、施工計畫及施工圖。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢認為，基隆市田徑場因老舊需要改建，市府砸下4億多元，卻因進度停擺、擺爛，更因變更設計，市府與廠商釀解約，原預計今年8月可完工，更要延宕至明年12月；質疑田徑場將成爛尾工程。

對此，林右昌26日受訪時表示，田徑場的營造廠商執行不力，為了維護市府的權益，市府已啟動解約程序、重新招標，透過最有利標程序，評選更優良廠商。他認為，這和「爛尾」無關，是正常且必要採取的措施。

對於廠商後續的舉措，林右昌表示，會把廠商移送公共工程委員會，將其列入拒絕往來廠商名單，也就是所謂的「黑名單」。