1名網友日前行經北市忠孝東路與敦化南路交叉口等紅燈時，見到1位女騎士騎車載著女童，當時她已在後座載了1個大紙箱，根本無多餘的空間，未料她卻讓女童直接就坐在紙箱上，毫無防護措施畫面，相當可怕，讓原PO不禁發文直呼：「除了捏把冷汗以外，就問妹妹是怎麼爬上去的？」貼文一出，網友們狂酸：「應該是先站上去，箱子再放上去」、「家長完全沒有危機意識」、「小孩可以不見、貨品不能」。

原PO於臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，畫面中可見，原PO在北市忠孝東路與敦化南路交叉口等紅燈時，見到1位媽媽正準備載著女童去上幼兒園，但機車後座已放置1個大紙箱，媽媽除未用任何繩索固定紙箱外，還讓女童直接跨坐在上面，網友們表示，若一個不小心，就會飛出去，原PO也發文直呼：「除了捏把冷汗以外，就問妹妹是怎麼爬上去的？」

照片曝光後，網友們紛紛留言：「飛出去會很好玩喔」、「台灣生命價值，還不檢舉一波」、「轉彎會被甩出去啊啊啊」、「要你去載孩子，不是叫你去耍馬戲」、「最近物價漲滿兇的」、「應該是先站上去，箱子再放上去」、「賺錢真的好辛苦」、「這位家長完全沒有危機意識，爛」、「這位阿母神經也太大條了」、「等到了出事再來討拍的概念」。

也有人直呼：「小孩可以不見、貨品不能」、「箱子也沒綁，一個路面彈跳重心不穩就連人一起摔出去」、「真的很危險，連綁繩子的錢都要省」、「為了方便，小孩的安全可以擺第二」、「生命自會找到出口」。