據日本共同社報導，鑑於東京電力公司福島第一核電廠（福島縣大熊町、雙葉町）的處理水用海水稀釋後排放入海的計畫獲得了日本原子能規制委員會批准，由福島縣及沿岸市町村等組成的縣反應爐報廢安全監視協議會26日在縣政府大樓內召開會議，同意了由專家等製作的、結論為「基於東電出示的對策，週邊地區的安全得到確保」的報告草案。

報告草案評估稱，處理水的放射性物質活度測定及海底工程的安全對策等均有妥善計畫。此外，草案還寫入了對東電的8項要求，包括簡明易懂地發佈輻射環境影響評估信息等。專家將在追加圖紙等之後完成報告。

福島縣及核電廠所在的兩町將以此為參考，針對連接核電廠廠區和近海1公里處排水口的海底隧道等的主體工程，做出是否同意開工的判斷。

22日，日本原子能規制委員會在臨時會議上批准了福島第一核電廠核汙水排海計畫。規制委認為，把經過處理但含有微量放射性物質氚（Tritium）的核汙水排放入海是安全的。東電準備在地方政府同意後，開展排放工程，估計處理過的核廢水有逾100萬噸，將力爭明年春季開始將核汙水排放入海。

東電在2021年12月申請審查。根據計畫，東電將用海水稀釋核汙水，處理水中氚的活度，低於國家標準40分之1，再透過海底隧道排放至約1公里外近海，預計全部核汙水排放需時幾十年。