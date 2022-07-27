許多住宅社區推案時總是規劃許多公設來吸引買氣，不過台灣房屋集團進行「2022年住宅公設大調查」統計結果顯示，高達9成的民眾會將「公設比」，納入做為購屋決策考量，有超過6成民眾認為「沒必要」、「CP值低」的公共空間與休閒設施，是「三溫暖」，而大樓常見的「游泳池」也上榜，名列第二，另外像棋藝室、廚藝教室等，全都被購屋族打入冷宮。

而最實用的公設則以「垃圾處理區」最受青睞，有超過8成民眾票選為最實用公設冠軍，其次為「郵件包裹收發區」，獲得近7成民眾認同，而許多大樓標配的「健身房」則位居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，每個人對於居住生活品質要求略有不同，許多豪客就喜歡社區有游泳池、三溫暖，不過由於「休閒娛樂型設施」使用頻率因人而異，且管理和維護成本較高，加重管理費負擔，對於一般型的購屋族來說相對不划算，才會登上CP值最低的公設。由於現代人工作忙碌，且網購發達，垃圾處理和包裹收發，對於朝九晚五的上班族而言，這些「民生服務型」的公設使用率高，相關設備建置就顯得更加重要。

國內新案公設比多在30%以上，不過統計顯示，有近6成8的民眾認為20%以下才合理，而認為公設比30%以上合理的不到1成！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，公設佔比高低，牽涉到實際能使用到的室內坪數，購屋族當然期待越低越好，不過因為從2005年開始，建築法規新制規定，包括8樓以上建築需設「雙安全梯」，11樓以上需有排煙室等，因此之後新大樓法定必要公設，皆比早期建築多了3~5%，加上現今建商多規劃多元的休閒公設吸客，目前新大樓建案公設比33~35%已是市場平均值，等於有約1/3的購屋預算是用在買公設上，如果購屋族偏好低公設物件，可鎖定透天、公寓或屋齡20年以上的中古華廈大樓，實用性更大。