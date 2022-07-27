大陸國家統計局27日發佈《工業企業利潤資料》，顯示今年1到6月，全大陸規模以上工業企業實現利潤總額4兆2702.2億元（人民幣，下同），年增率1％。而在41個工業大類行業中，有16個行業利潤總額年增率增長，25個行業下降。

具體看到，煤炭開採和洗選業利潤總額年增1.57倍、石油和天然氣開採業增長1.26倍、電氣機械和器材製造業增長17.3％、有色金屬冶煉和壓延加工業增長16.6％、化學原料和化學製品製造業增長16.4％。

而專用設備製造業下降3.2％，紡織業下降5.3％，非金屬礦物製品業下降5.8％，電腦、通信和其他電子設備製造業下降6.6％，農副食品加工業下降6.8％，通用設備製造業下降15.9％，電力、熱力生產和供應業下降19.3％，汽車製造業下降25.5％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降32.4％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降68.7％。

據大陸央視報導，在上半年的規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆4894.5億元、年增率10.2％；股份制企業實現利潤總額3兆1977.9億元、年增6.7％；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額9814.1億元、下降13.9％；私營企業實現利潤總額1兆1885.7億元、下降3.3％