德州儀器與SK海力士等兩大晶片業者雖然第二季財報均有亮眼表現，不過針對晶片前景卻看法迥異。德儀認為產業與車用晶片需求可望持續暢旺，因此對本季展望相當樂觀。至於SK海力士則相對謹慎，聲稱經濟衰退疑慮升高，恐讓晶片需求放緩。

德州儀器26日盤後公布第二季財報，淨收入年增19％、為22.9億美元。經調整後每股獲利為2.45美元，優於市場預期的2.12美元。此外營收成長14％、為52.1億美元，也同樣擊敗市場預測。

該業者樂觀指出，鑒於產業與汽車晶片需求可望持續穩健，加上供應鏈瓶頸開始緩解，將使出貨情況呈現改善，它目前預測本季營收將介於49億到53億美元之間，高出分析師預估的49.7億美元。

受到這項利多消息帶動，德儀股價27日開盤後上漲5.7％到170.02美元。

此外全球第二大記憶體晶片製造商韓國SK海力士雖然第二季獲利也傳出捷報，創下2018年同期最高紀錄，不過它警告在全球經濟衰退風險升高下，恐將拖累下半年晶片需求出現放緩。

SK海力士股價27日開高走低，盤中一度走跌超過1.5％，不過收盤跌幅收斂至0.5％達10萬韓元。

SK海力士指出，受惠於亞馬遜等大型科技公司為了因應雲端需求，帶動伺服器記憶晶片需求攀升，加上美元升值抵銷原物料成本增加，第二季營業利潤激增56％至4.2兆韓元（約32億美元）。此外營收也攀升三分之一到13.8兆韓元至歷史新高。

不過該業者針對下半年看法卻趨於保守，它指出受衰退疑慮影響，客戶正大砍成本與降低投資，進而衝擊伺服器晶片與企業電腦需求。加上全球通膨延燒、主要國家經濟前景不佳，以及中國大陸因清零政策多次封城，也使智慧手機與個人電腦晶片需求趨緩。

基於經濟前景不確定升高，SK海力士還補充最快將在8月底決定的明年商業計畫，將考慮大幅削減資本支出。它提到為了未來設廠，雖然基礎建設投資仍會持續，不過晶片設備投資恐會減少。