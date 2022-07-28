北市成功市場改建原預計2024年6月完工，如今恐要拖到2026年。台北市議員苗博雅28日直言，成功市場若廠商可用缺工缺料坐地起價，不答應價格就解約，「以後北市公共工程沒完沒了」，市場處長陳庭輝表示，廠商7月22日正式向新工處提出提前解約，後續考慮另案發包或讓中繼市場合法化等方式因應。

針對成功市場改建進度，苗博雅28日在財建委員會上質詢時表示，成功市場改建若廠商提前解約，不管說明原因為物價上漲還是疫情，都不該把責任歸給台北市政府，且履約保證金也要按照合約賠給市政府，苗博雅也批評，若廠商可用此坐地起價，不答應價格就解約，「以後北市公共工程沒完沒了」，開不好的先例。

苗博雅指出，不管最後是否要另案發包，還是政策要改變，都要一併納入後續評估，因為以成功市場來說，工程規畫要挖到地下五樓，難度本來就很高，若「硬著頭皮把頭洗下去」，真的爛尾會成為未來收拾不完的大災難。

苗博雅也說，後續是否要重新招標，時間又會延後到何時，且另案發包還可能會變成下一任政府要處理這些問題，並也有聽到內部討論說不要做了也為選項之一，是否有相關說明。

陳庭輝表示，成功市場廠商7月22日正式向新工處提出提前解約，但先前市政府有沙盤推演過因應狀況，將考量用另案發包方式，工時約要多一到二年，也就是本來預估113年6月完工，順利的話115年才能完工，若要採用此方式，原先的工地會做簡單處理，靠近市場部分則採納攤商意見考慮設停車場。

陳庭輝指出，中繼市場合法化也是一個方案，因現在那塊非市場用地，還是公園用地，用地符合之後還有相關建築規則、消防規定等需處理，且由於中繼市場現在也還可使用，也有是否要做下去的討論，至於解約保證金後續如何處理，這是新工處代辦，合約裡如何規定，就會按照合約規定去做。