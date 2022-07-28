2019年香港歌手何韻詩來台參加活動遭潑漆，「大陳島鄉情文化促進會」成員胡志偉等11人遭依公然侮辱、毀損、違反集遊法、強制罪起訴。台灣高等法院駁回檢方上訴，依毀損罪判胡男3月徒刑，其餘10人無罪，全案確定。

何韻詩2019年9月29日來台參加「929台港大遊行：撐港反極權」，遭胡志偉潑紅漆，警方當場逮捕胡男及現場共犯梁太富，後續再追查出陳友達、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤等9人名共犯。

檢方指控，他們大多是「大陳島鄉情文化促進會」成員，其中也有中華統一促進黨黨員，一開始就策劃數個攻擊方案，甚至還分為行動組、保護組、行動組、後勤等，因此將胡志偉等11人起訴。

除了胡志偉外的10人，一審台北地方法院判決無罪，檢提上訴，二審高院認為，無其他積極之證據足以證明被告陳友達等10人犯行為真實，檢察官並未提出補強證據，可資證明被告陳友達等10人確有起訴的犯行，仍判無罪。胡志偉依致令他人物品不堪用罪判刑3月，可易科罰金定讞。