KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞受邀至亞洲生技大展演講，蘇嘉瑞表示，隨生技製藥產業正致力開發檢測試劑及疫苗，醫療照護領域也開始廣泛應用智慧醫療，生技類併購案件有望增加。

2022年亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan）以實體及線上方式，虛實整合盛大展出，今年以「串接亞洲生技價值鏈」為主軸，探索全球生技發展趨勢及跨域商機，並進一步探討供應鏈與CDMO新商模、當ICT遇見生技以及未來防疫整備等焦點議題。

蘇嘉瑞在論壇中指出，根據KPMG《2022年全球醫療照護和生技投資前景》顯示，2022年醫療照護與生技產業的交易量仍保持穩定成長，七成專業投資者表示將增加併購活動，另外，過半數私募基金投資者的投資活動將至少增長10％。

至於智慧醫療成為投資者在2022年醫療產業交易中的首選目標，無論電子病歷系統或遠距醫療體系都是主要併購標的，全球大型科技公司正積極佈局醫療與生技領域。

另依據KPMG台灣對於國內超過100位科技醫療界受訪者所做的《科技醫療投資報告》，台灣產業進入醫療科技的模式，以電子零組件、數據分析及5G為最常使用的技術，至於應用領域則是醫療器材、穿戴裝置及資通平台較常見。

蘇嘉瑞認為，台灣已逐漸擁有在地理區域、產業區塊及法規調和的優勢，以科技能量延伸至生技醫療產業，創造智慧醫療新價值，蘇嘉瑞表示，受託開發製造服務（CDMO）、委託研發服務（CRO）及數據分析為目前投資人關注的三大投資熱點。

而行政院審議中的再生醫療三法，未來將能與「生技醫藥產業發展條例」構成3+1的整體發展法規生態系。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植認為，全球CDMO市場規模龐大，併購已成為全球CDMO產業的趨勢與成長策略之一，隨著今年初上路的生技醫藥產業發展條例推出多項企業獎勵措施，皆印證國內生醫產業未來商機無限，企業應瞄準目標市場切入、展望全球發展，方能從既有優勢找出利基市場。