美股領漲下，主要亞股28日大多紅通通，台股卻開高震盪下殺收小黑，外資也轉為賣超，但新台幣略為偏升走勢，主要因出口商月底拋匯出籠支撐，終場收在29.928元兌1美元，升值0.5分，結束連續二個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量9.47億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）利率會議結果升息3碼（1碼是0.25個百分點），符合場預期，美債殖利率應聲走低，且科技大廠財測樂觀，市場投資情緒回溫，在科技股領漲下，美股四大指數全部大漲，台股跟著開高漲逾百點，一度站上「萬五」（15,000點），但隨即展開下殺，最後小跌29點至14,891點，新台幣與台股同步，早盤先升破29.9元後，午後轉貶最低至29.943元。

外匯交易員指出，外資反手賣超台股43億元，在匯市進出不明顯，新台幣主要因出口商拋匯支撐走升，29日為月底最後交易日，預料若外資若維持相對保守態度，在出口商拋匯進場下，新台幣應是延續區間整理格局居多。