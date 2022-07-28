根據市調機構TrendForce表示，電化學儲能成為可再生能源裝機占比不斷提升的重要支撐，2022年全球電化學儲能裝機容量預計約為65Gwh，至2030年可達1,160GWh，其中來自發電側的需求高達七成，是最主要支持電化學儲能裝機的動力來源。

TrendForce表示，現階段全球發電結構仍以石化能源為主，但未來隨著全球各國朝淨零碳排目標推進，電力系統中可再生能源的占比將進一步提升，為了克服風光電的間歇性、波動性，電力系統將經歷從「電源、電網、負荷」到「電源、電網、負荷、儲能」的轉變，儲能將成為新型電力系統的第四大基本要素，新型儲能技術成為電力系統脫碳新動能。

TrendForce表示，儲能涉及電源側、電網側、用戶側及分散式微型電網（Distributed Micro-grid）等多種應用，應用的多樣性決定儲能技術的多元化，其中以鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等為代表的電化學儲能技術，近年來快速發展，應用規模已經從兆瓦（MW，megawatt）級別的示範應用邁向吉瓦（GW，gigawatt）的規模化應用。

TrendForce進一步表示，動力電池快速發展，帶動鋰離子電池產業進入商業化成熟期，並成為電化學儲能市場主流，市占率超過90%，但近年來受鋰況價格上揚，鋰離子電池的使用成本顯著攀升；鈉離子電池產業還在初期階段，但相較高價鋰資源，鈉離子電池原料資源豐富的優勢，將在大規模應用中逐漸顯現，未來有望與鋰離子電池形成互補；至於液流電池由於可較好地契合電力系統長時儲能（儲能時長等於或大於4小時）需求，未來在大容量、長時儲能需求中，有機會獲得青睞，例如全釩液流電池和鋅溴液流電池原材料易得且易於回收利用，已經進入示範應用階段。