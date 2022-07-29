苗栗家扶中心暑期課輔班安排弱勢家庭孩子上調酒課程。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心每年寒暑假都會為弱勢家庭孩子開設課輔班，以提升弱勢家庭孩子課業競爭力，以期能達到讀書脫貧的目的，課輔班的師資，都是由家扶中心曾經幫助過的青年，利用寒暑假空檔回鄉回饋學弟妹，今年安排了27名家扶大專生，陪伴89名國小孩子完成暑假作業，並加入認識各國文化及生態環境議題，作為雙主題課程的學習，具有代代傳承的重要意義。

今年暑假苗栗家扶中心共在竹南、苗栗、苑裡、卓蘭等4地同步開辦課輔班，過去，許多家扶孩子在青少年階段參加家扶的培力課程，學習才藝也增進內在軟實力，帶著這樣的滋養，家扶大專生從受助轉換成助人，讓這服溫暖力量代代傳承。

今年回鄉協助輔導弱勢孩子的大專生阿俊和小青，懷著感恩的心，毛遂自薦擔任志工，參與家扶暑假開辦的課輔班營隊活動。憑藉對調飲的熱忱及努力，「阿俊」在求學期間已取得多張國際調飲證照，在課輔班帶領孩子調飲互動式漸層飲料，讓孩子手做調出屬於自己的果汁。而「小青」則以飲食文化為課程主軸，帶領孩子認識各國生活中的特色飲料。

家扶中心透露，阿俊家庭經濟清苦，但他在逆境中仍努力向前，從國中二年級加入青少年的營隊及培力活動，從團隊中認識不同的夥伴，並激發在人生不同面向的學習，也是其生命中啟蒙的開端。今年升上大學4年級的他，憑藉著自己在餐飲系的專業養成，回饋投入中心志願服務行列，藉由寒暑假陪伴國小學童完成功課以及設計有趣的課程，讓學童度過有趣的假期生活

家扶中心表示，小青是在高中2年級加入家扶所辦理才藝課程，學習音樂的才能，因出色的歌喉甚至擔任樂團的主唱，因經歷多場表演的舞台經驗，讓小青逐步展開自信，也開啟了人生不同的色彩。今年高中畢業的他，主動向社工老師報名投入暑假營隊活動，擔任起隊輔的角色，讓自己有機會服務別人。

今年，苗栗家扶中心共有566名高中及大專的孩子們將展開新階段的學習之路，但仍有許多家庭在開學前非常憂心學費不足，苗栗家扶也預計頒發676萬元獎助學金，目前還有200萬元缺口，期盼社會大眾共襄盛舉，用教育來翻轉孩子們的人生之路，讓家扶孩子安心就學。