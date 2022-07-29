長榮國際29日第五度公告從市場上買回長榮航（2618）股票，7月20日到28日止買進長榮航空1.27萬張，交易總金額4.33億元，平均每股交易金額34.01元。長榮國際持股比例已升至11.5205％，五次合計投入21.12億元資金。

長榮國際由長榮集團弟弟派掌權，長榮航仍為長榮集團哥哥派勢力，弟弟派雖然今年搶長榮鋼（2211）過半董監事席次的主導權失利，仍不放棄爭奪經營權，目前接下來目標擺在長榮航，才會不斷從集中市場買回長榮航股票。