政府打房力道強勁，雖無法抑制房價上漲，但建商推案的步伐明顯減緩。北部上櫃建商鉅陞國際近日在台中設分公司，鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打房政策下，建商的資金鏈確實受到有效控制，目前暫緩在蛋白區推房計畫，主要鎖定在蛋黃區

針對台中市蛋黃區，褚學忠表示，目前以台中為主要推案目標，首發案鎖定位於西屯區台灣大道、文中街的基地，總面積約1753坪，該案預計9月公開，目前仍在申請建照；另一案則是位於西屯區黎明路、市政路口，預計在明年第1季公開。

為何鎖定台中市？褚學忠說，台中市位於六都的中間位置，是相當具有潛力的城市，且包含中彰投等周邊地區，消費人口數可達千萬，再加上政府不斷推動多項重大建設，使得台中的發展宛如過去的新北。

褚學忠強調，目前推案鎖定在蛋黃區，主因這些區域的發展完善、生活便利，期盼「在藍海市場找類紅海客戶」，也因此，目前主推中小坪數的產品，滿足想住市區、又不想負擔高房價的消費族群。