伊朗官方媒體今天報導，洪水在境內肆虐超過一週，至少造成80人喪生，另有30人下落不明。
法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）援引紅新月會（Red Crescent Society）秘書長蘇雷曼尼（Yaghoub Soleimani）說法報導，自7月23日在伊朗曆法（Mordad）開始以來，「最近這波洪水已造成59人死亡、30人失蹤」。
此外，氣候通常相當乾燥的南部省份法斯省（Fars）因暴雨導致洪災肆虐，23日前就已有至少22人喪生。
蘇雷曼尼指出，目前全國有60個城市、140個城鎮和500多個村莊受到洪水影響。
紅新月會公布的名單顯示，德黑蘭省（Tehran province）是災情最嚴重的省份，當地有35人喪生；附近的馬贊德蘭省（Mazandaran）失蹤人數最多，共有20人下落不明。
伊朗氣象中心昨天警告，未來數天裡，南部和北部省份恐將有更多降雨。（譯者：施施）1110731
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