正妹參加溯溪活動，竟被教練「炸彈摔」，圍觀友人還大聲歡呼。（翻攝自臉書爆廢公社）

新竹縣1名溯溪教練日前被拍到抱著女學員「後腰摔」雙雙頭朝下落入溪水，影片被放在臉書引發抨擊，因為女學員頻喊「我不要」，PO文者稱若有閃失，恐會導致癱瘓；而該名教練事後出面澄清，當下都有考量水深與危險性，認為影片是「同行相忌、故意中傷」，目前已考慮將此動作體驗暫停。

影片在臉書社團「爆廢公社」瘋傳，溯溪活動中疑似是教練的男子抱著女學員站在大石頭上，喊「1、2、3才跳喔」，女學員喊「我不要、我不要」，然而教練則仍要求女學員手打開，下一秒教練用「後腰摔」與女學員雙雙落水中，一旁還響起歡呼聲，而女學員落水後有些驚慌，不斷地在溪水中舉雙手拍打。

該名教練近日出面澄清，當下都有考量水深與危險性，認為影片是「同行相忌、故意中傷」，目前已考慮將此動作體驗暫停。（翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

PO文者說該影片沒有要公審任何人，不過認為該教練「後腰摔」的動作非常危險，他解釋頸椎是人體最脆弱的一部份，女子天生肌肉強部不足，若有失誤可能導致癱瘓，並表示曾經有案例，做完此動作後，可能只是感到脖子或背部肌肉有些痠痛，但回家後可能出現更嚴重的後遺症。

據三立新聞網報導，影片地點在新竹縣梅花溪，該名教練事後澄清，他已有10多年溯溪經驗，對當地水域與水性很熟悉，當下行為都是經過考量，認為水深、環境允許，才會做「後腰摔」動作，且出團前都會開會討論，認為是「同行相忌、故意中傷」，目前已考慮將該動作暫停嘗試，避免不必要紛爭。