正妹參加溯溪活動，竟被教練「炸彈摔」，圍觀友人還大聲歡呼。（翻攝自臉書爆廢公社）

溯溪是不少民眾喜歡參與的戶外活動，但是，有段影片在網路上流傳，影片中有位正妹參加溯溪活動，疑似被一旁友人拱上去和教練互動，該教練便站在正妹後方，將雙手往前扣住正妹身體後，一個巧力使出「炸彈摔」，將正妹摔入溪河，自己也跟著落水，誇張行徑被在旁觀民眾看見後，竟大聲歡呼、拍手。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段15秒影片，影片中一群人在某戶外進行溯溪活動，然而，有名男子疑似是教練，抱著疑似學員的女子站在大石頭上，對著女學員喊「1、2、3才跳喔」，女學員有些恍恐喊著「我不要、我不要」，然而，該教練則要求女學員手打開，嚇一秒，教練用著「後腰摔」方式，與女學員雙雙落入溪水中，似乎玩得不亦樂乎，一旁還響起歡呼聲，然而，女學員落入水中後，疑似有些驚慌，不斷的在溪水中舉雙手拍打。

正妹參加溯溪活動，竟被教練「炸彈摔」，圍觀友人還大聲歡呼。（翻攝自臉書爆廢公社）

對於這樣的行為，原PO表明沒有要公審任何人，不過他認為該教練「後腰摔」的動作「非常危險」，他解釋頸椎是人體最錯弱的一部份，不懂溯溪為什麼要做出此動作，以女孩子天生肌肉強部不足，並認為若有一絲失誤，若不死也可能也癱瘓風險。

原PO也表示，這危險動作不只是衝擊，他表示「當你帶著這樣的安全帽時，與水面衝擊的面積增大，頸部要受的壓力也增加，我並沒有看到女孩子有收下巴等一些保護動作，衝擊的瞬間頸部肌肉可能受到擠壓，就有可能壓迫到頸椎或脊椎」，並表示曾經有案例，做完此動作後，可能只是感到脖子或背部肌肉有些痠痛，但回家後可能出現更嚴重的後遺症。

影片一出，網友紛紛留言罵翻「就算有裝備這樣弄遲早出事」、「炸彈摔」、「這樣玩非常危險」、「小心玩出半身不遂」、「為什麼要這樣做，不是很明白」、「真是找死的動作，萬一水裡剛好有石頭，撞到直接就掛了」、「這種教練，還適任嗎？都沒單位可管了」、「看了就好難過！都不知道生死門在哪」。