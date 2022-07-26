王力宏與李靚蕾的離婚官司仍在進行中，王力宏今日（7月26日）下午一點，刪除了所有與離婚官司有關的的社群貼文。他透過經紀人表示，此動作是因收到台北市社會局來函，要求王力宏與李靚蕾雙方須保護兒童的權益，必須下架社群貼文避免家人日後透過社群媒體看到父母間的爭議；王力宏基於保護家人的立場，率先下架相關社群貼文。

經紀人表示，王力宏及李靚蕾於台灣的離婚協議目前處於法院訴訟程序中，而近期王力宏收到台北市社會局的函文，要求本案父母雙方下架過去在社群媒體上「你來我往」的貼文，以保護王力宏3位家人的權益，避免孩子們日後透過社群媒體看到父母之間的爭議。

王力宏與律師討論後，在最快時間內刪文，經紀人補充說明，王力宏認為近年來許多人把個人糾紛放在社群媒體上公審，實屬「網路暴力」的不良示範；今日王力宏遵守台北市社會局的規範快速刪除了社群貼文，不只是為了保護家人，也是相信台灣司法公正性的表現，希望能把「事實」徹底從社群媒體轉到法院的訴訟上，同時也期盼未來不要再出現以網路暴力來公審公眾人物的情況發生。