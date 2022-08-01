不孕症補助誰的功勞？ 陳時中酸政策夠成功才會爭搶政績

年底選戰開打，台北市長選戰競爭激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安將「擴大不孕症人工生殖補助方案」列為政績，但卻遭民進黨立委林靜儀、管碧玲批評是自誇，對此，民進黨台北市長參選人陳時中回應表示，當然是這個政策成功、吸引力夠，大家才會爭著說有講過。

此外，陳時中7月30日公布競選口號「把事做好」，卻遭國民黨台北市長參選人蔣萬安大酸，「這是提醒民眾，他沒有把事做好」；陳也回酸蔣，「沒做事無從比較」，兩人隔空交戰，火藥味十足，陳時中今出席動漫展也提到，擔任衛福部長5年的政績，都是一步一腳印做出來的。

陳時中指出，事實上回憶不孕症補助政策，從2015年開始，有排富相對嚴格，相對的受益人較少，且規定要適齡、適婚，直到2019年何志偉、邱泰源、羅明才都有提到；2020年有林淑芬、莊競程、管媽還有吳玉琴也提過，直到2021年3月，蔣萬安才有質詢過，而這些都是大家都有看到，提出的建言。

陳時中表示，不孕症補助是自己在2020年疫情嚴重，指示國建署做研議，但催生不孕症補助最大的功勞是行政院，因為報出去後，要從今年才開始做，但當時院長說，對的政策，應該要立刻開始，所以加快加碼實施。