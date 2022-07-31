台北市長選戰「三腳督」攻防，陳時中打什麼算盤？衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰，與國民黨參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊及台北市長柯文哲等隔空交火；資深媒體人董智森今(31日)在《週末大爆卦》節目中指出，陳時中選舉最大的罩門是「不了解台北市政」，因此只好轉移焦點塑造暖男形象，希望黃珊珊拉走蔣萬安的票，他就能順利當選。

主持人李珮瑄指出，陳時中一場活動遇3組人馬陳抗，卻被綠媒形容為「媒體效果太強」，董智森說：「當然強了，陳時中在龍山寺，不是看到那個人被拖走嗎？拖走以後，大家就覺得『怎麼可以這樣？民主社會任何人都可以表達，馬英九時代還被丟鞋子』；但他們畢竟是很會選舉的嘛，很多東西就把它轉圜，說來抗議就表示『大家都來找我，找我才有效』，變成『我是包青天』了，所以一句話就看你要怎麼講。」

董智森指出，「陳時中過去冷冰冰，但要把他做成形象很暖男；過去多麼冷冰冰？『小明自己選擇了國籍，要自己為國籍負責』，小明只有2歲怎麼選擇國籍？對不對？你就不給台商兒子回來！是一個很冷血的人啊，沒有人性嘛。你可以看到，後面更多沒有人性的，是去阻擋BNT。」

他說：「這些一再一再發酵，但陳時中為什麼敢出來選？他覺得『在防治新冠病毒，我是有功勞的』，他也因此而成為大神級的人物。可是到台北市來選，萬華又被他們說是一個破口；那這個破口會不會成為陳時中的破口？這裡的老百姓顯然討厭他的一定會非常多。」

李珮瑄指出，所以陳時中說「2個兒子在萬華出生」，還說了7次「心疼」；董智森強調，「所以我說他的競選團隊非常厲害，而且把他做得很暖」；譬如陳時中競選總幹事是吳思瑤，吳思瑤說自己還沒結婚，陳時中馬上說「大家趕快來報名」，幫吳思瑤徵求男朋友的意思，所有方式都要塑造他是一個暖男大叔的形象。

「但陳時中的最大罩門是，他對台北市根本不了解！跟台北市也沒有什麼淵源。」董智森說，「所以只要讓他講到市政，他就荒腔走板；他講捷運，就被柯P修理，沒有內容嘛。記者如果針對市政問他幾個，他絕對不支倒地！他也知道自己的問題在哪裡，他就每天塑造這些跟市政無關的，很暖男的東西；你就可以看到說，陳時中根本在這場選舉裡，不要跟你談市政，因為這是他最弱的。」

董智森表示，蔣萬安當過立委，黃珊珊當過副市長、市議員，對市政當然比較熟悉；所以對陳時中來講，不熟悉的就把它撇開，他的戰略從過去到現在都很簡單，「讓黃珊珊去拉蔣萬安的票，他就當選了啦！」