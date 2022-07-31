衛福部前部長陳時中辭職參選台北市長，過去的一舉一動都會被拿放大鏡檢視，不但2014年曾力挺柯文哲的照片被挖出，還被發現曾與家暴男林秉樞合影。由於林秉樞在綠營中人脈頗廣，國民黨台北市議員徐巧芯就發現，擔任陳時中競選總部幹部的立委吳思瑤、管碧玲、范雲等，都曾與林秉樞合影，不禁問：「這到底是怎麼一回事呢？」

徐巧芯今(31日)在臉書以「#林秉樞重出江湖～那年與林秉樞裝不熟的人」發文表示，媒體人黃揚明（剝雞）爆料林秉樞重出江湖，讓她想到了當時跟林明明很熟，事發以後裝死的民進黨人所在多有，「以下整理出當時他們的說法，以及林秉樞臉書（開地球公開）的照片與留言。目前釋出的照片只是一部分，未完待續」。

徐巧芯指出貓膩：「值得注意的是，林秉樞的朋友圈幾乎佔了陳時中競選團隊的一大半，這到底是怎麼回事呢？認識就認識，而且當初明明積極討好、阿諛奉承，當初為什麼要說謊呢？」她列出立委吳思瑤、管碧玲、范雲等，都曾與林秉樞合照，目前也正巧都擔任陳時中的競選幹部。

她列出上述陳時中競選幹部對林秉樞的切割說法，例如吳思瑤：都是「被認識」的一方，真的也很無辜，認為近來網路不停的爆料。管碧玲：送了花籃，沒有回應，但寫臉書批評對林秉樞提告者。范雲：有透過其他立委認識這位林先生，團隊也向總統府訂數位電子輓聯。

而林秉樞臉書帳號「Raphael Lin」在去年2月14日與陳時中的合照中寫道：「大年初三，一同北上」，對照陳時中本人的撇清說法「實在是完全沒有印象，那是在哪裡照的」，形成耐人尋味的反差。

此外，林秉樞在與范雲的合照寫「聊得非常開心的午餐」，與吳思瑤的一連串密集互動更被網友形容「這根本有愛在萌芽」。甚至連網紅「四叉貓」劉宇和林秉樞的合照也被挖出，但被徐巧芯虧「這張其實不好說是誰交友不慎」，笑翻網友。