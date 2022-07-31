民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞日前獲得交保，他今（31）日突重開臉書，表示「我能理解政治現實，但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石說我是陌生人，我就覺得過分了些」，此舉讓資深媒體人黃揚明質疑是不是「復仇預告」。對此，就有臉書粉專做出了一張比對圖，直言「陳時中競選團隊的人瑟瑟發抖」，引發討論。

黃揚明表示，這是不是復仇預告？會不會有很多人瑟瑟發抖呢？他提到，去年有個藝術家否認曾賣畫作給林秉樞，還說若有此事，作為佛弟子願死後墮無間地獄，如今林秉樞重開臉書，有多少人會心驚膽跳，「就讓我們繼續看下去」。他也質疑，當民進黨全黨圍剿高嘉瑜之時，林剛好把臉書打開？這難道不是一種巧合？

國民黨台北市議員徐巧芯則PO出過往跟林秉樞有關聯的綠營政治人物與林之合照，直言：「林的朋友圈幾乎佔了陳時中競選團隊的一大半，這到底是怎麼回事呢？認識就認識，當初為什麼要說謊呢？」臉書粉專《歷史哥澄清唬=》今日也PO出了一張比對圖直言：「小弟放出來找大哥了，林秉樞江湖人稱餅叔，上周結束羈押出來，陳時中競選團隊87分人瑟瑟發抖？」

從該粉專PO出的圖片可以看到，在林秉樞喪母時贈花的民進黨立委有「羅致政、郭國文、范雲、管碧玲、賴品妤、吳思瑤」等人，台北市和新北市議員則有「簡舒培、戴瑋珊、張志豪」，對比陳時中的競選團隊，近乎有八成一樣，這也讓許多網友看完後紛紛議論，「民進黨這次真的要仆街了」、「民進黨真的變了...」、「秉樞全爆啦，民進黨是台灣毒瘤」、「餅叔加油，血流成河」、「魚死網破，大場面要來了嗎？」、「以為放出來是嚇嚇嘉瑜，結果是想報復黨？」