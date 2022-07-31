台灣九合一選舉倒數不到4個月，全台參選人拜票各出奇招，適逢鬼月，國民黨台南市長參選人謝龍介開啟另類行銷，以擅長的台語講古腔調化身說書人，推出「台南怪奇物語」系列影片，首集講述有「最凶女鬼」之稱的「陳守娘冤魂亂府城」，透過社群網路發布，網友敲碗期待續集。

謝龍介百廟祈福行程在鬼門開後暫時喊卡，30日深夜突然透過臉書粉絲頁宣布「鬼月特別企劃」，以他自帶說書人腔調的台語天賦，講述台南發生的鬼故事。

首集挑選「最凶女鬼」陳守娘傳奇開場，謝龍介全程未看稿一氣呵成，影片搭配昏黃燈光與驚悚音效，錄影現場燈具一度不明原因熄滅，更添鬼故事神秘感，網友大讚政治宣傳「有哏」，直呼重溫「龍介仙」的台語丰采。

謝龍介表示，近來跑行程太累，有支持者反應他最近說話失去往日出口成章的味道，他順勢在鬼月期間推出「台南怪奇物語」，並表示「用台語、說台南」是一生志業，請網友「點菜」鬼故事，會再推出下一集。

鬼月講鬼影片令許多網友覺得應景又精采，剛發文不久就有數百次分享與留言，網友稱讚鬼月聽謝龍介講鬼很有感覺，陳守娘故事包含台南歷史文化，是政治宣傳中罕見的另類行銷，有網友直接點名謝龍介下次講「林投姐」鬼故事。

有網友認為謝龍介講古不輸當年南台灣廣播界名嘴吳樂天，敲碗要謝龍介講當年監督前台南市長賴清德時，彼此針鋒相對的心路歷程。