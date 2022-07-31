台北市副市長黃珊珊利用假日扮演民眾黨母雞，來北投來為士北議員參選人黃瀞瑩輔選，之前常遭外界質疑行政不中立，對此，黃珊珊表示，昨日陳時中、跟蔡英文同台，到底誰才是行政不中立，應訂出標準。

黃珊珊先前跑市政行程時，民眾黨小雞也會跟隨，但由於黃珊珊一直未鬆口何時參選，讓外界質疑行政不中立，對此，黃珊珊表示，今天是私人時間，市政行程部分一定都是行政中立。

黃珊珊直言，昨日陳時中、跟蔡英文同台，到底誰才是行政不中立，應訂出標準，對於而何時辭職，她也表示，一定會把現在工作做好，是最基本責任，選舉要靠自己也要靠別人幫忙，「現場這麼多人都是母雞」。

此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安今日在士林成立後援會，說走訪社子島很多次，積極搶攻社子島票倉，黃珊珊表示，每個人該去每個地方，這不是本來就該做的事，就像她被罵去市場87次，是應該做的事。

媒體又問陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲稱，捷運東環線還沒設計，還沒編預算，黃珊珊表示，管碧玲應該對高雄比較熟，環狀線有北環、南環跟東環，北環、南環都核定正在招標，東環段送核定，請中央核定後就可往下走，「管委員還是搞清楚再來質疑」。