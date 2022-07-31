台中市長盧秀燕日前因腳部受傷而開刀治療，儘管目前仍在努力養傷，但還是等不及公布一門「台中人的喜事」，這件事也代表台中的未來發展已被世界看見。

「有件台中人的喜事，一直想跟大家分享。」盧秀燕今（31）日於臉書發文指出，位於台中市東區、鄰近台中火車站與台中糖廠的「三井LaLaport購物中心」近日已舉行上梁典禮，硬體即將完工，預計年底開幕營運，可容納270家店舖，預期能當地展注入一股活水。

盧秀燕提到，目前日商三井集團已2度投資台中，金額超過百億，這次LaLaport購物中心預計創造2500個就業機會，而在台中捷運通車、會展中心等重大建設加持下，百貨零售業積極布局台中，「如漢神洲際購物中心、三井台中港Outlet Park二期、廣三崇光烏日超級娛樂購物城，而既有購物商場，如勤美綠園道、麗寶OUTLET MALL也都在規劃擴大商場規模。」

盧秀燕表示，台中能夠吸引來自世界的資金，說明未來發展已經被世界看見，也代表疫情後的台中經濟正在復甦，他最後更保證，台中市府會繼續強化投資環境，促進台中經濟繁榮，朝「富市台中、新好生活」的方向繼續前進。