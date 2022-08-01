台8線77k靈甫橋路段1日早上搶通，上午9時許恢復單線通行。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

台8線77k靈甫橋路段上邊坡，昨日大規模落石坍方阻斷交通，公路總局1日早上全力搶通，於上午9時許恢復單線通行，配合清除剩餘坍方土石，現場採每整點放行10分鐘，阻斷期間造成用路人不便，敬請見諒。

公路總局指出，昨日下午約2時，77k靈甫橋路段上邊坡發生大規模崩塌，第一時間谷關段公路保全到場佈設交維，警察單位也配合全力支援封阻指揮；另透過警廣、遠端公路資訊牌面等，宣導用路人知悉本路段阻斷避開通行本路段。

谷關工務段調度機械進駐，因現場落石持續不斷，不敢冒然搶進，全夜派駐保全管制，並積極調度多部重型機具、分析天氣預報資訊。今天早上終於搶通，於9時許恢復通線通車，並持續整點放行交管清理崩塌土石，敬請用路人配合指揮通行。

公路總局表示，為保障用路人行車安全，籲請用路人，颱風期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http：／／168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。