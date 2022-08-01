受全球股、債大幅下跌影響，勞動基金運用局今(1)日公布上半年勞動基金績效，6月底止規模為5兆4010億元，而截至6月底虧損4455.9億元，收益率-8.69％，此虧損為史上第2慘，僅次於2020年3月底累計虧損的4712億。

今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭嚴重衝擊全球供應鏈，並加速通貨膨脹率攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，然而此舉也致使企業獲利與經濟成長產生壓力，各大型經濟預測機構均下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

勞動基金運用局表示，2022年上半年全球股票市場震盪下跌逾2成，全球債券市場也同步大幅下跌，期間跌幅達15％，面對金融市場大幅震盪，勞動基金以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場衝擊，近5年(2017-2022.06) 平均報酬率則為4.33％，長期投資績效仍屬穩健。

展望未來，全球都有嚴重的經濟衰退危機，大宗物資上漲導致輸入性通膨壓力大增，帶動國內物價上揚， 致出口陷入較高的不確定性，影響整體經濟成長動能，也因為俄烏戰爭遲遲未解、各國疫情反覆，致通貨膨脹短期難以緩和，各國央行仍將存在迫切升息壓力，而新興市場債券違約風險升溫，均對下半年經濟成長動能增添不確定性。

全球各主要金融市場表現部分，MSCI全球股票指數今年迄6月底止下跌20.18％；MSCI新興市場股票下跌17.94％；對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.51％，費城半導體指數跌幅更達35.22％；台灣加權股價指數則下跌18.62％，而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌13.91％。

勞動基金運用局表示，勞動基金投資採長期布局角度，雖短期金融前景存在疑慮，仍將考量全球政、經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，並審慎管控投資風險，以提升基金長期投資效益。