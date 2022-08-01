公務人員退撫基金管理委員會今天公布基金操作績效，今年截至6月底，實際收益數為虧損新台幣584.36億元，收益率為負8.07%；相比5月底的績效，6月虧損301.48億元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，民國111年截至6月30日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損584.36億元，期間實際收益率為負8.07%。其中，自行經營的固定收益為75.05億元，期間收益率3.13%；資本利得收益數虧損230.21億元，收益率負16.07%。

委託經營部分，收益數為虧損429.20億元，期間收益率為負12.59%。

若與5月底時退撫基金績效相較，當時虧損282.88億元，截至6月底退撫基金虧損584.36億元，6月單月虧損301.48億元。

退撫基金指出，111年度截至6月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.48%、台灣加權股價指數下跌18.62%、MSCI全球指數下跌20.18%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌13.91%。（編輯：張均懋）1110801