韓國開放觀光簽證及免除入境隔離規範後，造訪韓國觀光客逐漸回流，韓國觀光公社統計，今年6月訪韓外國人較去年同月增加195.6%，其中來自台灣的觀光客較去年增加266.5%。

韓國觀光公社今天發表6月韓國觀光統計，顯示6月訪韓觀光客達到22萬7713人次，是去年同月7萬7029人次的近3倍。

以國家區分，來自美國觀光客共5萬5444人次最多，較去年增加205.3%；與韓國實施旅遊泡泡的新加坡觀光客更是從去年6月的95人次，大幅增加至1萬462人次；台灣、香港分別增加266.5%及738%。

因清零政策緊縮防疫規範的中國觀光客人次則減少1.6%。

至於6月出國旅遊的韓國人次則較去年增加419.6%，來到41萬2798人次。

韓國自6月起開放外籍旅客申請訪韓觀光簽證，入境隔離要求也全面鬆綁，加速國內觀光產業復甦，為因應快速增加的海外交通需求，大韓航空自7月起也積極恢復國際航班，航班數規劃在9月前達到疫情前的5成以上。

其中仁川飛桃園機場航班7月起已增至每週4班；飛香港及蒙古首都烏蘭巴托航班增至每週各7班；飛泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、越南胡志明市等東南亞主要都市航班增至每週各14班；飛越南河內、印尼雅加達等地航班則增至每週7班。

仁川飛札幌及沖繩航班預定在8月增至每週7班及3班；配合6月29日開始重啟的金浦機場國際線，大韓航空也恢復金浦至羽田航班，後續規劃持續增加金浦飛羽田及大阪航班。

仁川飛歐美航線也多恢復至每天一到兩班，先前因疫情暫停的仁川至拉斯維加斯航班恢復至每週3班。此外，歐洲航線中具代表性的仁川飛羅馬、巴賽隆納航線也將時隔2年半，在9月恢復運行，重新開始提供每週3班服務。