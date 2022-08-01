新竹一名男子與警察妻子離婚後大掃除，意外翻到前妻挨告侵害配偶權的判決書，才驚知前妻自2013年就與另名男警不倫戀，還三度懷上對方孩子並流產，男子憤而控告該男警，求償精神撫慰金。新竹地院審結，判男警須賠償12萬元為適當。

判決書指出，一名男子A主張，與從事警職的前妻已於2018年離婚，前妻的戶籍仍設在新竹市的住處，他今年因想出售該房而開始大掃除，沒想到卻意外翻到前妻被他人挨告侵害配偶權的法院判決書，始知情妻子早在9年前、即2013年間與已婚的男警察B出軌，還三度懷上對方的孩子且流產，男子A憤而向B男求償120萬元精神撫慰金。

對此，B男主張，A男早在與前妻離婚時就知情女方出軌，卻遲在今年才提出損害賠償，已經超過2年消滅時效；B男稱自己是在女方離婚後，才與其交往，否認侵害A男的配偶權。

新竹地院法官審理時，發現女方曾在另案審理時，證稱自己在2013年間與B男發生性行為，且B男從新竹調往台南工作、B男承諾會與太太離婚，改娶她等語，女方也坦承懷過B男的孩子3次，均流產或墮胎。

法官認定，B男的確有在女方婚姻存續期間，與對方親密交往、發生性行為，明顯已經逾越一般男女交往分際，侵害A男的婚姻幸福美滿，認為A男求償有據，審酌B男為警察等一切情狀，判B男須賠償12萬元為適當。