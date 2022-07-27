新北市警局長黃宗仁回贈感謝狀。（新北市警局提供）

台灣UNIQLO公司為感謝警察抗疫及維護治安辛勞，今（27）日捐贈新北市警察局2000組涼感機能被套，警察局長黃宗仁親自代表受贈，並回贈感謝狀給UNIQLO公司代表，以表謝忱。

新北市警局表示，警察同仁除維護治安和交通、還兼顧各項防疫工作，站在第一線面對高風險處理防疫案件，至今累計2605名警察同仁染疫，幸均平安無事歸隊值勤。緊接著即將面對年底九合一地方公職人員選舉，全國警察也將投入大量警力執行各項選舉安全維護及查察賄選的任務，感謝UNIQLO在此時來支持、鼓勵員警，做為警察最堅強的後盾。

UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩表示，對於警察同仁全心投入治安及防疫工作，讓市民能夠安居樂業，獻上最高的敬意及感謝，希望透過這次的捐贈，讓更多人看到並重視警察同仁的辛勞及權益。

黃宗仁表示，UNIQLO為熱心公益的優質企業，感謝連續兩年捐贈警察同仁物資，鼓勵士氣，新北市全體警察同仁將持續為新北市民的安全努力。