根據櫃檯買賣中心統計，截至111年7月29日，今年度累計上櫃掛牌公司為15家，興櫃掛牌公司為35家。

櫃買中心表示，目前上櫃家數為798家(包含外國公司31家)；今年度累計上櫃掛牌公司為15家(美達科技、鈺鎧、正基、達航、濾能…等)；櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家(宏碁資訊、數泓科、君帆、奇鈦科、進典)；待審議有9家(長佳智能、精拓科、虎門科技、伯特光、華豫寧、天擎、巨有科技、保勝光學、倍力)。

在興櫃方面，股票已櫃檯買賣家數為295家(包含外國公司4家)，今年度累計興櫃掛牌公司為35家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數為一般板1家；當年度累計受理櫃檯買賣家數為一般板28家及戰略新板5家；90至110年度累計申請計1793家。

在創櫃板方面，目前登錄創櫃板家數為90家，目前輔導中家數為53家，今年度累計登錄家數為7家，當年度累計申請輔導家數為20家；截至111年7月29上櫃、興櫃、創櫃板總家數為1183家。

此外，特別股已掛牌支數為3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)。