香港特首李家超接受港媒訪問時確認，港府決定縮短入境檢疫日數，但具體方案仍待討論，他同時強調，香港與大陸和海外的通關互不排斥，兩者都會全力推動。談及港人近年外移，李家超稱香港有長久的人口遷徙歷史，不會以「移民潮」形容現況。

香港《信報》今（1）日刊登對李家超的專訪。對於何時鬆綁邊境，李家超透露，港府即將公布一項措施，是縮短檢疫日期以減低旅客回港的不便，但縮短多少天，目前有待跟醫務衛生局、醫管局審視各方數據後再作決定。

談到與大陸的通關問題，李家超指出，與北京一直保持溝通，雙方若要達成任何「連繫」，需先建立互信基礎，而基礎不能只顧及自身利益，要讓北京覺得「你不會背叛我的利益」，其次要視雙方有何共識，例如現階段同意如何逐步打開方便之門。

李家超強調，香港作為對外開放型社會，很明白令香港保持競爭力的其中一個要點是跟國際接軌。那麼港府應先與國際「接軌」？還是先跟大陸「聯繫」？李家超回答這問題時沒有二選一，稱「兩方面都要做的、沒有矛盾、應該全力推動。」

李家超並稱，港府目前首要應研究如何盡快把不同限制減至最低，讓香港恢復正常社會經濟活動，重拾競爭力，「做得到的就即刻做、盡快做、不要等」。但他坦言，即使染疫人數短暫下降，防疫措施短期內仍很難大幅放寬，政府需務實處理；也不希望因為疫情反彈，令防疫政策「突然走回頭路」、經常忽鬆忽緊，這只會使民眾混淆。

報導還提到，過去兩年經香港機場的淨移出人口高達30萬人次，不少評論都認為香港再現移民潮。李家超回應稱，香港是開放城市、有長久的人口遷徙歷史，人口「出出入入」十分普遍，每個人離港的背景不同，有出於學業、個人發展或家庭等理由，他不會以「移民潮」形容現況。