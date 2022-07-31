過去曾與男星余文樂有過一段情的香港模特兒朱韻韻（Angel），出道時便以甜美外表、清新氣質，加上175公分高䠷的好身材與隨和的個性，讓她受到大眾矚目。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日卻突然曬出自己住院治療時的影片，自爆患上「婦科癌前病變」甚至已瞞著父母完成手術，只是沒想到術後出院竟又在家中暈倒大出血，令粉絲相當擔心。

現年35歲的朱韻韻，出道多年因經常透過社群媒體分享正能量態度與私下生活而受到大批粉絲喜愛，IG吸引超過11萬人追蹤。而日前她突然拍片在社群媒體上透露，自己在去年10月時做過子宮抹片檢查，沒有發現任何異狀，但到12月就開始出現異常出血的症狀，嚇得她又前往醫院做了多次抹片，而檢查結果出爐後，醫生便告訴她狀況不太好，建議她盡快安排手術，她才驚覺自己罹患「子宮頸上皮內贅瘤第2-3期」（CIN）也就是俗稱的「子宮頸癌前期病變」，因此緊急的的接受電圈切除手術。

手術成功完成後，朱韻韻也趕緊回家調養，但沒想到傷口竟大量出血，她回憶起當時的情況，透露「我到洗手間時發現鮮血流不停，不斷噴出來，之後我發現這樣不行想要打給我姐姐時，就暈倒在地上」，所幸當時及時被人發現趕緊送到醫院，醫生才發現她傷口被細菌感染，打了多天的針情況才好轉。而如今朱韻韻已逐漸恢復健康，但這段可怕的經歷還是讓她忍不住呼籲大眾要定時做婦科檢查，才能及時發現身體出狀況。