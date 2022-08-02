看到員工表現不佳，或是當員工遇到棘手的狀況，許多主管會因為不想浪費時間，或是太心急，而選擇立刻告訴他答案，來幫助他改善。

然而，有時太快給出答案，反而讓員工失去學習的機會，造成下次出現一樣的狀況時，依然需要主管介入。

除此之外，許多主管也往往忽略了，有時候員工自己想出來的解決辦法，會比公司過去的做法，或是主管的方案，更有創意或成效。

蠟筆盒顧問公司（Box of Crayons）組織發展總監索恩（Chantal Thorn）指出，領導人常常覺得，自己有義務提供解決辦法。事實上，想要真正解決問題，主管在給回饋之前，應該了解狀況，再進一步溝通。

索恩在快速企業雜誌（Fast Company）指出，給回饋前，主管應確保自己保持足夠的好奇心。你可以在心中先自問：我現在的假設是什麼？我是否懷抱任何偏見？接著採取以下步驟：

1.跟員工分享你觀察到的事情，和他的行為。

例如：「我注意到上次開會的時候，你打斷了克里斯的報告。」

2.描述這件事，可能會對他人帶來什麼影響。

例如：「這可能會讓其他人下次開會時，不再開口分享他們的發現，因為他們會覺得你會打斷他們，你不會想聽他們的想法。」

3.提問，保持你對這件事的好奇。

例如：「因此，我想要找你聊聊。我能夠幫上什麼忙嗎？」

在與部屬對話時，主管也要確保給他回覆的時間。像是：「我尊重你。我會給你一些時間和空間，讓你弄清楚現在的狀況。」、「我相信你可以釐清問題，找出解決方法。」

主管要做的不是控制整個情況，而是真心想和部屬分享，讓員工了解，重點在於他的想法，而你會支持他做的決定。此外，主管可以把給予回饋，當作訓練部屬覺察的一種機會。

在給建議之前，先問問題，能讓你知道真正的挑戰在哪，並且協助面臨困擾的部屬，找出可能的解決方法。

雖然這種做法看起來比較花時間，但長期下來，這個做法能協助員工成長，以及公司進步。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘432期》)