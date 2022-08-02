全球最大民宿訂房網Airbnb最近宣布了一條永久適用的新規定：員工可以自行選擇在任何地方工作。

這個消息收到廣大迴響。新規定宣布之後，公司的徵才網頁已經有超過一百萬人次瀏覽。彈性工作地點看起來是一項徵才利器。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）鼓勵員工在喜歡的地方工作，而且這個選擇不會影響薪資。他在接受財星雜誌（Fortune）專訪時指出，今年一月，他開始不住家裡，而是住在該公司網站刊登的民宿。他平均每幾天會換一間住，目前住過位於美加的幾十間民宿。

他體會到，在一個陌生人的家裡，只透過一台筆電，他就能經營Airbnb這種規模的企業。如果他做得到，其他人沒有理由做不到，因此允許員工在世界上的任何地方為公司工作。

切斯基表示，當大家都在搶同一群人才，如果有些公司因為工作地點而壓低員工薪水，而Airbnb不會，他相信人才會因此更想為Airbnb工作。

疫情剛爆發時，全球旅遊業凍結，Airbnb陷入絕境，當時有人預言，公司即將走入歷史。然而，公司不僅沒有結束營業，還剛剛公布了今年第一季的亮眼成績。

切斯基分析，公司透過「保持簡單」，度過了疫情危機。當時他去看，過去也曾經被預言關門的公司是怎麼做的，讓他帶領公司逃脫了吹熄燈號的命運。

他看九○年代末的蘋果公司（Apple）。當時，賈伯斯（Steve Jobs）把一家分部門的公司，轉變成一個功能性的組織。他把當時公司有的大約八十種商品，簡化到只剩四種。

切斯基如法炮製。疫情爆發前，公司有十個部門，可以說是過度擴張，公司既沒有能力，也沒有資金每件事都做。疫情爆發後，公司不得不轉變，他決定簡化所做的生意。

他回到基本，回到根源，讓每一個東西都變成非常簡單。現在Airbnb一年只推出兩個大案子，一個在五月，另一個在十一月。

公司不僅度過疫情，還善用疫情。切斯基指出，疫情爆發之前，對於以全然不同的方法旅行，一般人其實沒有什麼興趣。那時候商務客是大宗，大家都很習慣原有的模式。

疫情開始打破了大家的習慣，每個人都得重新檢視自己的生活，包括旅行的方式。Airbnb發現，一旦習慣被改變，大家會變得更有彈性，公司的商品也能有更多可能性。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘432期》)