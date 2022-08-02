民進黨台北市長參選人陳時中，遭對手、國民黨參選人蔣萬安嗆「沒把事做好」後，回擊對方「以前都沒做事」。蔣萬安今（2）日氣炸，細數陳時中擔任指揮官時防疫失利，又引發疫苗、快篩之亂，四問陳時中，「這叫把事做好嗎？」

蔣萬安今上午出席地府陰公廟中元普渡祈福消災法會，替染疫逝世者祈福，會後被問及昨日陳時中稱蔣「不曾做過事情」，蔣憤怒回應，陳強調把事做好，就是再次提醒大家，他沒有把防疫做好，並開始四問，「政策讓疫情爆發萬華人背鍋 ，是把事情做好嗎？」「到了選舉才說道歉，是把事情做好嗎？」「疫苗之亂，民間團體要捐疫苗卻百般刁難，是把事情做好嗎？」「快篩之亂，民眾風雨中排隊買快篩，黑心快篩四處流竄，是把事情做好嗎？」

蔣萬安表示，民眾最恨的就是做事出了一堆問題，最後卻落跑，選舉再重新包裝，台北市民絕對沒辦法接受。最後，他強調自己是經過兩次民主洗禮的立法委員，代表民眾認同他，疫情期間也開設法律諮詢跟心理諮詢，協助萬華鄉親緩解在疫情期間受到的心理壓力，且連續七屆獲得民間團體評鑑為最優秀立委，陳時中的批評一點都不恰當。