民眾黨新竹市長參選人高虹安2日一早到新竹市經國路與東大路口拜票，高虹安說，今早在上班車潮中，市民仍親切回應讓她備感溫馨，也提到現在的新竹雖然不錯，但也有許多可改善的地方，盼用科學的方法、產業的執行力，為市民拼更好的新竹市。

高虹安2日一早偕新竹市議員李國璋、參選人蔡文盛、葉國文、陳立基、蔡頴德等人，於新竹市街頭拜票，與上班、上學民眾道早安，並喊出參選口號之一「早安新竹、新竹找安！」

不少民眾特別停下來或搖下車窗與高虹安打招呼，1位90歲老爺爺和家人也特地將車停至路邊，跑過來合照表達支持，也有參加夏令營的小朋友經過，停下腳步和高虹安擊掌聊天。

高虹安說，早上的新竹大多是上班車潮，在大熱天中看到市民親切的回應，讓她感到非常溫馨，也提到現在的新竹雖然不錯，但也有許多可改善的地方，無論是交通、教育、公共建設等，盼用科學的方法、用產業的執行力，為市民拼更好的新竹市。