針對國民黨中央1日指新竹市政府公共工程案有「地下五人幫」之說，新竹市政府駁斥表示，重大建設會報是邀請具有都市計畫、建築、景觀、公共建設等背景的專業委員給予指導，有心人的惡意指涉完全背離事實，市府嚴正譴責不實言論，籲莫造謠抹黑。

市府說明，新竹市重大建設會報是提供跨單位溝通平台，排除施工問題、整合各案設計，以促進建設發展整體性，各專業委員絕無介入招標作業程序並遵守採購法相關規定，且歷次會議皆請政風單位出席監督，呼籲外界勿刻意抹黑。

市府指出，有關棒球場預算增加，是為有利棒球場整建事宜，市府於2016年以3.5億元為基礎作整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案。2017年因計畫審查過程，考量職業球賽所需相關硬體工程以及體育署交付需爭取中華職棒第5隊成立的任務，與興建地下停車場3.2億元，因此所需經費調整為8.25億元。

而棒球場工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於2019年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，工程經費調整為11.3億元（包含間接工程費則為11.9億），變更經費並未超過總經費的5成，合於採購法規定，外界指控內容並非事實。

另，工程採購採用限制性招標比例過高的疑問，根據政府採購網資料，新竹市今年1至7月工程採購案件採限制性招標比例約23％，台北市為26％、新北市為22％、台中市為23％，比例與其他縣市無異。

市府強調，限制性招標是正當的採購程序，為縣市政府常用的採購方式，只要調出電子採購網的資料，就可得知新竹市並非特例，竹市有關限制性招標，都依據政府採購法相關規定及行政院公共工程委員會所制定的「採購業務標準化作業流程及控制重點」辦理。