民進黨新竹市長參選人沈慧虹「舊城再生」的第三支箭曝光！她昨（7月31日）發文表示，新竹市舊城區是當時的商業與政治中心之一。然而隨著時代變遷，商圈逐漸轉移，「作爲執政者必須提出改善方案與未來願景。」

沈慧虹指出，竹市府過去八年推動步行城市、天空纜線下地及騎樓順平計畫。除了讓人走得進舊城區，也培養步行的習慣。同時也透過假日徒步區、舉辦市集活動等方式，「主動的把人帶回舊城」；同時沈也提到，位於竹市東區的東門市場是年輕人用餐熱門選項，「從三樓青年基地開始，年輕人的進駐帶來許多創意與活力，整個一樓也因此活化，驗證青年帶動產業商圈復興的成功模式。」

沈慧虹直言，做好基本功，才能更進一步把人跟生命力帶回舊城區，因此推出新竹舊城「街區特色風貌計畫」、「青創勇氣金計畫」、「東門町造市計畫」等三支箭，「從街區特色風貌計畫開始，與店家共同訂定立面、招牌與騎樓規範，補助店面裝潢費，最高補助50萬元。打造街區統一特色，同時也還給行人步行空間。」

沈慧虹也重提了提供40歲以下想要創業的青年，以個人為補助標的青創勇氣金計畫，「簡化申請流程，只需提出計畫書，每年提供100個名額，補助每月生活費1.5倍的青創勇氣金，給你做夢的勇氣！」

最後沈慧虹保證，會透過市民活動中心整理，滿足周邊停車需求，啟動與國產署協商土地，並與中正台攤商溝通，找到適切的方案，在維繫既有攤商、產業脈絡的情況下，「為中正台、民眾活動中心、生活美學館共同規畫發展的可能性。」她更喊話，「舊城再生三支箭」，將會為舊城注入新的能量，「讓年輕人在這裡發揮無限創意，重新為舊城區注入活力與生命力。」