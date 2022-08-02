豐原警分局上周日一天查獲7件酒駕案件。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

近來治安事件頻傳，台中市豐原警分局結合檢肅非法槍械專案，透過擴大臨檢、取締酒駕等勤務。自7月27日專案開始起至31日止，已查獲19件酒後駕車，其中上周日一天更查獲7件，警方積極展現取締不法決心。

豐原警分局查察轄內不法可疑分子，並杜絕違規者僥倖心態，加強酒後駕車攔檢，積極維護轄內治、交安平穩。經統計自7月27日專案開始起至31日止，豐原警已查獲19件酒後駕車，其中31日周日當天更一口氣查獲7件，顯示警方執法力度仍不斷提升。經統計，所查獲19件酒後駕車中，觸犯公共危險遭法辦者計有10人，其中1人為酒後駕駛電動自行車。

豐原警分局強調，將持續掃除轄內罪犯及「醉」犯，並多管齊下，藉由宣導及執法作為，強化用路人法令規範與交通安全觀念；另再次提醒民眾即使酒後駕駛電動自行車，仍可能違反道路交通管理處罰條例，如酒測值超過0.25mg／l，更是觸犯刑法第185之3條公共危險罪。

分局長劉安杰呼籲，如有飲酒應搭乘大眾交通運輸工具、指定駕駛、利用叫車或代駕服務，以確保自身及其他用路人安全，並再次強調：警察執法並不是以開單為目的，提升用路人守法觀念及倡導各項防制作為，才是維護道路交通安全根本之道。

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