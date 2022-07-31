苗栗縣警察局執行掃黑跟青春專案。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

警察局昨天30日展開「密集性掃蕩臨檢」。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

全國近日發生多起治安事件，苗栗縣警察局考量近日適逢暑假期間，執行掃黑跟青春專案，1個月以來共查緝146人，包括吸毒、詐欺、鬥毆等案件，全數依法送辦。

苗栗縣警察局7月1日啟動青春專案，截至7月29日止，查緝包括販毒給未成年者、吸毒、集團性詐欺、經營或參與網路賭場，以及違反兒少性剝削等188個案件，逮捕113人，其中有11人未成年。

同時間執行的掃黑專案，截至7月29日止，計檢肅天道盟太陽會等治平目標5人、成員33人到案，涉及暴力討債、販賣毒品、妨害自由、恐嚇取財、聚眾鬥毆等刑案。並持續實施擴大威力掃蕩、聚焦打擊，澈底瓦解黑幫、淨化苗栗縣治安。

另外為淨化選前治安，今年1月起即全力肅清各式非法槍械及追緝「改造槍械工廠」、「各式非法槍彈」及「涉槍高風險逃犯」，壓制擁槍分子，防範衍生暴力犯罪。截至7月29日止，計查獲制式手槍1枝、非制式手槍18枝、模擬槍2枝、子彈161顆及改造槍械場所2處。

警察局昨天30日展開「密集性掃蕩臨檢」，局長陳武康也到頭份分局主持勤教，並帶隊臨檢啟動專案勤務，各分局也針對轄內舞廳、酒店、KTV等治安熱點及易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所、路段，強化臨檢取締、路檢攔查。

掃蕩臨檢八大治安顧慮場所34處，查獲毒品案1件1人(海洛因1.7公克)、公共危險案8件8人、通緝犯4件4人。警局盼展現警察防制暴力、打擊犯罪決心。