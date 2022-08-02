一年一度的父親節即將到來，在爸爸們扛下家庭重擔，努力打拼事業的同時，也別忘了定期檢視自身的保險保障是否完整且足額。富士達保經建議，身為家庭經濟支柱的爸爸們，保險規劃可以分成短、中、長期三階段，依據自身現階段的經濟能力，逐步完成整體保障，為自己及所愛的家人築起堅實的防護網，轉嫁人生風險所帶來的衝擊。

在短期規劃中，爸爸們應該優先考量自身基本保障，如意外險、醫療險等，當不幸遭遇意外事故或罹患疾病，需要接受治療時，可以有保險作為後盾，不讓辛苦賺來的錢變成醫療費用。富士達保經建議，隨著醫療自費項目越來越多，如果經濟條件允許，可以規劃兩張實支實付型醫療險，也就是「雙實支實付」，來獲取更好的醫療品質。

中期規劃則著重在爸爸們的「家庭責任」，因肩負養兒育女的責任，應考量當自己不幸因疾病或意外倒下甚至離世時，留下的妻小是否能維持原有的生活。建議可以透過重大傷病險來轉嫁罹患需長期治療的疾病時，薪資損失及龐大醫療費用的風險。另外規劃壽險保障，在身後留下一筆保險金來支應家人的生活開銷、子女的教育費用、車子房屋貸款等。若是財力優渥的爸爸，更要及早做好傳承規劃，最大化傳承的財富，並按照自己的心願，分配給想要守護的人。

長期規劃的重點則在於晚年的自我照顧。台灣生育率年年創新低，許多家庭僅育有一至二名子女，根據國發會推估顯示，到了2070年，每1位工作年齡人口都要扛1個依賴人口，子女的扶養負擔將更為沉重。因此爸爸們應該趁早規劃好自身晚年的保障。首先是退休金來源，可以選擇利率變動型的壽險或年金，根據市場利率有機會享有額外的宣告利率回饋，並透過年金給付或生存金的給付，提供每年穩定收入。

此外，晚年因意外或疾病導致無法自理生活的風險也要特別留意，建議可以選擇失能險或長期照顧險，此類商品通常含有一次給付的大筆保險金，可用於初期的醫療、輔具購買等，再以每年或每月固定給付的扶助金支付長期照顧所花費的看護、耗材費用。

富士達保經提醒全天下為家庭努力的爸爸們，選擇符合自身需求的保障，善用保險功能轉嫁風險所帶來的衝擊，化解每個可能對家庭產生的隱憂，才能真正保障自己與家人，無後顧之憂地享受人生，讓父愛持續延續，幸福長伴。