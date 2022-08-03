金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至8月1日理賠金額達359.12億元、周增39.68億元，較前周新增達61.32億元新高減少逾35％，惟是否已自理賠高峰下滑仍有待進一步分析，累計理賠金額已達今年保費收入的8.4倍。

金管會統計，雖然目前市面上已無防疫保單產品銷售，但防疫保單今年截至8月1日合計承保件數455.42萬件、周增3.66萬件，保費收入42.71億元、周增0.47億元，較前周新增2.46萬件、0.27億元增加。

而防疫保單今年截至8月1日理賠件數97.6萬件、周增10.85萬件，理賠金額達359.12億元、周增達39.68億元，較前周新增15.53萬件、61.32億元減少逾3成，但是否已自理賠高峰下滑仍有待觀察。累計理賠金額已達今年保費收入的8.4倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至8月1日承保件數229.48萬件、周增2.29萬件，保費收入9.76億元、周增0.08億元，較前周新增0.16萬件、0.07億元小幅增加。目前市面上尚有3家產險銷售4張、2家壽險銷售3張疫苗保單。

而疫苗保單今年截至8月1日合計理賠件數15.8萬件、周增2.49萬件，理賠金額68.26億元、周增10.57億元，較前周新增2.65萬件、11.73億元小幅減少，累計理賠金額達今年保費收入的近6.99倍。

面對理賠潮挑戰，金管會已核准國泰世紀、兆豐、明台、和泰、新安東京海上、南山、中信、富邦等8家產險申請收回權益項下重大事故準備金共99.4億元，並核准國泰世紀及中信分別增資100億元及40億元，另外核准2家產險向外借款周轉因應。