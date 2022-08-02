基隆市議會臨時會2日進行基隆捷運相關報告。不少基隆市議員表示，基隆市需要負擔基隆捷運約17.7億元的經費，擔心會排擠基隆市的正常財政預算。對此，基隆市長林右昌表示：「如果17億會排擠（到正常財政預算）的話，那基隆捷運就不用蓋了！」

林右昌表示，基隆捷運目前正在綜合規畫階段，預計今年底到明年初將會完成，報交通部及行政院進行核定。後續主管機關權責釐清、營運機構組成、基捷資產計算分配、未來盈虧分攤等相關議題，還有待跨縣市的協商及討論。

林右昌表示，他就任7、8年以來，基隆過去累積1、20年做不到的事情，一一突破、做到了，包括基隆捷運在內。他表示，前朝規畫的基隆輕軌捷運總預算要500億元以上，當時基隆要負責40％，等於要負擔200億元到360億元。

對於議員質疑，原本聲稱全額由中央負擔，現在基隆市卻要負擔17.7億元的經費。林右昌表示，在他任內大力推動下，讓基捷的預算大幅下降，也讓基捷真的變得可行。他指出，如今基隆市要負擔的部分，是經過北北基首長及交通部長進行的四長會議，將基捷提升為中運量系統，並與北捷民生汐止線進行整合，再加上台北端變成2個地下車站，才會將部分經費由北北基三市分擔。

對於議員擔心這筆經費會影響到原本基隆市的財政預算，林右昌表示，17億元並不是一下子要拿出來，而是在建設的不同階段需求，逐步提出。由於基隆建設的時間長達8到10年的時間，這樣的經費基隆市負擔得起，將編入公務預算來執行。