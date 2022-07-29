不少情侶因價值觀相近而在一起，但還是有許多地方需磨合，畢竟每個人的個性都不同，不過有的人因為太愛對方，容易產生強烈控制慾，或是為了浪漫，而把簡單事情複雜化，外表看似甜蜜，但實質卻讓兩人都非常累。《搜狐網》近日分享4個在感情中，常造成伴侶負擔的星座，把一段戀愛談得非常辛苦。

1.雙魚座

雙魚座在感情中，容易出現情緒性波動，他們上一秒可能非常健談，下一秒就變得很冷漠，與雙魚座交往時，就要適應他們情緒上的變化，而且有時精神要很集中，否則會跟不上他們的節奏，雙魚座在生活中雖然很務實，但感情裡並不理性。

雙魚座總希望把幻想變成現實，在感情中容易做出超出自己能力範圍的事情，這也使另一半談戀愛時非常累，當雙魚座喜歡一個人時，會將心全部交給對方，這一份感情有時對另一半來說，也是非常重的負擔，對方為了投以相同回報，只能在疲憊中享受雙魚座的浪漫。

2.摩羯座

摩羯座待人暖心，但能真正走進他們心裡的人並不多，而且在感情中，摩羯座常礙於面子不敢主動，總是把簡單問題弄得很複雜，因此對他們而言，談戀愛是一件麻煩事，他們寧願選擇單身，也不會隨便踏入一段感情，而且與他們交往也並不輕鬆。

摩羯座一旦有了交往對象，相處過程中，他們也總是能把活躍的氣氛變得尷尬，因此與摩羯座交往一定須具備製造話題的能力，不斷有話題才能讓感情維持下去，也別想去試圖改變摩羯座，他們個性很固執，一時的改變是無法永久的。

3.天蠍座

天蠍座給人冷漠的印象，不過一旦踏入感情後，他們會非常呵護另一半，戀愛時他們雖不會輕易生氣，但卻很愛記仇，且喜歡翻舊帳，若與伴侶發生爭執，他們就會把過去的事情拿出來說，讓伴侶感到非常痛苦，時間久了天蠍座也會覺得累。

天蠍座的危機意識很強，遇到難以掌握的事時，就會變得很多疑，產生控制另一半的想法，儘管他們是出於想保護對方的想法，但過於愛護反而會讓對方感到壓力很大，熱戀期時或許會非常享受，但久了也會讓人感到害怕，覺得自己失去自由。

4.水瓶座

水瓶座談戀愛時，會非常疼愛另一半，感情可說是非常甜蜜，不過兩人若發生爭執，水瓶座會選擇用冷戰攻擊，而且絕對不會認輸，這也經常讓伴侶受不了，兩人在爭吵中，無法找到磨合的方法，時間久了，也容易成為分手導火線。

不僅如此，水瓶座喜歡設計苦戀的劇情，不喜歡與其他人一樣的戀愛模式，常在平淡的感情加一點料，例如小爭吵等，以此幫助彼此記住這段感情，這也會讓雙方身心疲憊。