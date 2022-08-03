美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚（2日）搭乘美國空軍行政專機自馬來西亞飛抵台北松山機場，開始不到24小時的快閃訪問行程，並在今（3日）早拜訪立法院與前往總統府會見蔡英文。資深媒體人黃揚明發現，在陪同蔡英文會見裴洛西的政府高層中，竟不見國安局長陳明通，讓他大酸「阿通師很識相」，網友則回應「自動迴避」！

裴洛西訪問台灣引起兩岸局勢緊張，讓近期強力護航林智堅的國安局長陳明通備受批評，國民黨立院黨團1日批評，台海緊張之際，「國安局長忙的，居然是收林智堅論文的爛攤子！」；前台南縣長蘇煥智也轟，台灣面臨國安危機之際，民進黨想的卻是如何幫林智堅解危，沉淪無底線「已經沒救了！」

黃揚明今在臉書則提到，總統蔡英文上午接見美國眾議院議長裴洛西時，畫面可看到，陪同蔡會見的官員，包括國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人，而陳明通並未現身，讓黃揚明大酸陳明通：「阿通師很識相！」對此網友們也大酸陳「最重要的事先處理：論文」、「阿通師在想下個週日要發什麼論文聲明稿」、「阿通師自動迴避」。