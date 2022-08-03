美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率代表團訪問台灣。國軍步訓部持續演練強化戰備。（姚志平攝）

中共國防部2日授權新華社公告台灣四周實彈演習圖示。（新華社）

國防部駁斥「解放軍空軍蘇-35戰機穿越臺灣海峽」假訊息所製圖卡。國防部提供

有關中共軍演，國防部發言人孫立方少將中午在線上記者會表示，國防部對演訓均依年度計畫流路正常執行，並無規劃暫停；至於近期國軍人員休假、外散宿有無調整？孫立方說，目前並無管制國軍官兵休假及夜間外散宿。

孫立方並再次強調，有關中共網路指共軍蘇-35刻正穿越臺灣海峽，是假訊息，他說，中共持續透過假訊息或認知作戰向我發起攻擊，呼籲國人一定要認清中共的本質，並且不要相信中共或網路上散播的任何假訊息。

孫立方說，昨晚中共央視新聞推播「解放軍空軍蘇-35戰機穿越臺灣海峽」訊息後，國防部立即查證內容並非事實，並隨即透過發布新聞稿及澄清圖卡向國人說明。孫立方說，任何訊息請依國防部發布的訊息為主，也請國人若蒐獲假訊息，提供國防部應處。

至於中共軍演是否違反國際法？國防部法律司法研處副處長于健昌上校表示，中共發布8月4日12時到7日12時在臺灣周邊演習，分別於西南方、東方、東南方等六個區域實施軍事演習，形同海空封鎖臺灣。侵害我領土、領海主權。此舉嚴重違反聯合國海洋公約，我國予以強烈譴責。