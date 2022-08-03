裴洛西訪台，中國對台動作頻頻，國台辦懲戒台獨頑固分子關聯機構，點名2基金會4企業，包含台灣民主基金會、國際合作發展基金會，宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技，禁止與中國合作，負責人禁止入境中國。

其中天亮醫療是光寶科子公司，製造糖尿病患者需要的血糖機，公司澄清，因一位離職員工在2018年參加國際合作發展基金會主辦的醫療科技推廣課程，以個人名義繳交3000元報名費，非公司捐款。