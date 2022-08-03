華碩(2357)旗下台智雲今(3)日宣布攜手英特爾(Intel)、台灣大(3045)共同啟動5G AI Ready Platform系統暨共創實驗室。華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑表示，台灣未來機會不能只有護國神山台積電，希望提供最棒的算力與完整的5G環境，讓共創實驗室「樓下實驗、樓上創業」尋找更多商機。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章指出，台智雲想打造雲網合一環境，「雲」代表算力，「網」代表連結，這兩個要素整合在一起，才有辦法讓應用落地。

謝明傑指出，華碩5G AI共創實驗室，最大強項在於「算力」，以前大家只專注在程式和資料搜集，跑一個模型至少要花4個月時間，但現在不一樣，靠超級電腦運算只要4小時就能完成。他預告，華碩要加大發展智慧製造、智慧城市和智慧醫療等三大領域。

華碩握有「算力」領先應用，2018年承接國研院國網中心的雲端和大數據運算，2021年更成立台智雲，推出亞洲第一台商用高效運算超級電腦。謝明傑強調，現在要以樓下實驗、樓上創業的精神，整合資通訊、5G邊緣雲、AI和元宇宙應用，協助業者共同發展完整的解決方案。

雖然國內5G和AI實驗室早已遍地開花，但謝明傑認為華碩此時成立，時機點比同業更好，謝明傑表示，今年7月國家通訊傳播委員會通過5G專網管理辦法，更能以5G專網和AI算力提供新創業者，加速應用驗證落地

英特爾亞太暨日本區總經理Steven A. Long致詞時說，網路正變得越來越異質化，並朝向軟體發展，變得更加可程式化、更具彈性，也看到越來越多元的邊緣運算發展趨勢。也指出，5G低延遲和高頻寬特性，能將AI運算結果快速交付到客戶手中，採用Intel FlexRAN 無線接取參考架構可提供服務供應商靈活部署。Intel OpenVINO Toolkit則提供AI模型最佳化，加速電腦視覺工作負載，輔以開放、一致、橫跨架構的oneAPI程式設計模型，讓開發者所設計的程式能在最適合的CPU、GPU、FPGA以及其他加速器當中執行。